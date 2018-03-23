中国对美进口加征关税

中国拟对自美进口约值30亿元美元（下同，约39亿新元）美产品加征关税，以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中国的损失。

美国在八小时前宣布对自中国进口商品加征关税，以上是中国对之前一轮的钢铝产品关税作出的回应。

中国商务部今早8时20分发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单。

该清单暂定包含7类、128个税项产品，按2017年统计，涉及美对华约30亿美元出口。

第一部分共计120个税项，涉及美对华9.77亿美元出口，包括鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗参、无缝钢管等产品，拟加征15%的关税。第二部分共计8个税项，涉及美对华19.92亿美元出口，包括猪肉及制品、回收铝等产品，拟加征25%的关税。

商务部发言人说，美国以“国家安全”为由对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%关税的行为实际上构成保障措施。中方根据世贸组织《保障措施协定》有关规定，制定了中止减让清单。

他说：“如果中美未能在规定时间内达成贸易补偿协议，中方将对第一部分产品行使中止减让权利；中方将在进一步评估美措施对中国的影响后实施第二部分清单。中方保留根据实际情况对措施进行调整的权利，并将按照世贸组织相关规则履行必要程序。”

他也说，美国以“国家安全”为由限制产品进口的做法，严重破坏以世贸组织为代表的多边贸易体系，严重干扰正常的国际贸易秩序，已遭到多个世贸组织成员的反对。中方也通过多层次、多渠道与美方进行了交涉，将在世贸组织框架下采取法律行动，与其他世贸组织成员共同维护多边贸易规则的稳定和权威。

美国总统特朗普在北京时间23日零时30分签署备忘录， 对价值500亿美元的中国进口商品加征关税。

这是美国对华最重磅的关税举措之一。市场担心中国将对新一轮的关税采取反击，担心贸易战会损害全球贸易。

据《联合早报》了解，有中国经济高官预测，中美贸易不平衡已接近顶峰，这是因为中国劳动成本在增加，人口在老龄化，天然资源的消耗和生产对环境的破坏已接近上限，必须去落后产能和污染产能，中国对美物品出口不会永远持续在高水平。

（联合早报北京特派员游润恬报道）

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