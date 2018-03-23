百思买停售华为手机　华为：充分理解并尊重

随着美国对中国科技企业的审查逐步升级，一些美国企业出于政府压力选择放弃与中企的合作。路透社22日援引知情人士的消息称，美国最大的消费电子零售商百思买将切断与中国华为公司的联系。华为声明称，“华为非常重视与所有合作伙伴的关系，充分理解并尊重其选择”，“华为在美国销售的产品在安全和隐私方面都达到了业界最高标准”。

据《环球时报》报道，“这对于寻求扩张在美市场份额的华为来说，无疑是一个打击”，路透社报道称，据这位知情人士的说法，百思买决定结束这段合作关系，未来几周将停售华为的设备。美国科技网站CNET称，过去几年，一直努力进入美国市场的华为与亚马逊和新蛋(New Egg)等零售商建立了合作关系，而百思买是其最大的合作伙伴之一。

对于这一消息，华为方面22日表示，华为非常重视与所有合作伙伴的关系，充分理解并尊重其选择。鉴于商业保密要求，不方便披露双方合作的具体细节。一位百思买的新闻发言人对路透社表示，公司无法对与供应商之间的个别合同发表评论，“我们对于所售产品变动所做的决定，有很多不同的原因”。

路透社分析称，在中美贸易关系紧张升温、且与中国有关的安全担忧不断出现的背景下，美国加强了对中国科技企业的审查。2012年以来，华为和中兴一直被以安全为由遭到美方的质疑和限制。据美国媒体今年1月报道，华为原计划与美国电信运营商AT&T达成销售华为Mate 10 Pro手机的合作协议，但在正式宣布前，AT&T由于受到来自政界的压力而决定取消合作。此后不久，美国另一大运营商威瑞森(Verizon)也终止了所有华为手机的销售。

华为对《环球时报》记者表示，华为在美国销售的产品不仅达到了安全、隐私和工程等方面的业界最高标准，也通过了美国联邦通信委员会(FCC)的认证。“截至目前，全球TOP 50运营商中的46家在销售和使用华为产品，全球170余个国家的企业用户和消费者也都在放心地使用华为产品。”

“为什么美国如此害怕中国最大的科技公司”，美国彭博社22日以此为题发文称，华为是5G技术的引领者、苹果公司的噩梦，全球最大的通信设备生产商，“华为的巨大成功让美国的恐惧无处不在”。

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