蔡英文提四大策略 因应美中贸易大战

因应美中贸易大战，台湾总统蔡英文今天上午在接见亚洲台湾商会联合总会总会长江文洲一行时发表谈话，提出四项因应策略，强调要加大台湾研发及生产的比重、加速内需投资、提高创新能量，并且积极推动贸易和生产基地的多元布局，指整个政府团队会全以以赴，打造更好的投资环境。

蔡英文致词表示，相信大家都已经注意到，美国总统川普签署备忘录，基于“301条款”，对中国大陆产品实施贸易制裁，造成全球市场有一些波动。她借着今天跟大家见面的机会，说明政府的态度及因应的策略。

第一，美中贸易战看起来是一触即发的状态，台湾的国安团队、行政团队，长期以来都已经对局势有充足掌握，政府会密切注意后续发展，并做必要因应。

第二，台湾本身即是很重要的贸易国，台湾会持续和美国进行必要的协商与沟通，确保贸易利益不会被影响、也不会被伤害。

第三，协商是解决贸易冲突的最好方法，我们呼吁美中及相关各方，积极进行协商，避免贸易战全面爆发。

第四，近两年来，台湾经济的基本面越来越好，也是股市荣景的重要原因，无论是解决五缺的问题、法规的松绑，或是加速投资台湾，行政院都有专案在执行，请大家对台湾经济的情势要有信心。

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