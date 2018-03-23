中国驻WTO大使称将对美关税计划做出回应 对抗保护主义

中国驻世界贸易组织(WTO)大使张向晨周四表示，中国正在准备对美国关税计划做出各种回应，并将挺身对抗保护主义，但仍希望进行对话。

据路透社报道，张向晨表示，中国正考虑就美国总统特朗普周四宣布的关税计划向WTO提出申诉。

他表示，中国有合法的权利这么做。但他不会排除其他选项，因为如果洪流逼近，必须筑堤加以抵御。

美国总统特朗普周四签署一份总统备忘录，可能对最高达600亿美元的中国进口商品征收关税。

张向晨表示，美国周四根据1974年贸易法301条款而推出的关税措施将更站不住脚，因为在之前的一次裁决中，美国政府承诺只在获得WTO授权的情况下采取此类措施。

“美国的承诺还在。但今天他们似乎对此视而不见。这个问题可能被重新拿到WTO面前，再度面临质疑。”

张向晨表示，中国和其他WTO成员也可能针对太阳能关税采取报复措施，对美国商品征收关税。

“我在北京的同事已经在准备这些选择方案和回应。我们仍然十分珍惜多边贸易体系，虽然空气中已经弥漫着贸易战的气息。”

被问及美国可能向WTO提出汇率操控的指控时，张向晨表示，自从特朗普在大选期间提到这一点，中国就已经为这样的论点做好准备。

被问到中国是否将以国家安全为由避免WTO关于网络安全的争端时，张向晨表示，中国会展现自制。

除了征收关税，美国否决新任上诉法官的任命，削弱了WTO处理争端的能力。

“如果美国有意使这个系统瘫痪，没人可以挡得住，”他表示，并称中国将继续说服特朗普解除对该系统的阻挠。不过有些人已经在日内瓦提出争端解决机制的替代计划。

张向晨表示，希望与美国新任驻WTO大使习达难(Dennis Shea)建立良好关系，并称习达难已承诺会讨论这个问题，而且他不希望考虑WTO没有美国参与的局面。

免费试阅14天