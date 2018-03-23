香港特区政府向立法会提交《国歌条例草案》内容概要建议

香港特区立法会政制事务委员会23日开会讨论由特区政府提交的《国歌条例草案》内容概要建议，该建议文件逐一列出《国歌法》16条条文在香港本地立法时的内容概要，希望带出特区政府建议的立法方向。

据中通社报道，香港特区政府政制及内地事务局局长聂德权在会议上表示，《国歌法》本地立法的原则是必须维持《国歌法》的立法目的和原意，充分体现《国歌法》的精神，明确维护国歌的尊严，使市民尊重国歌，同时兼顾香港的普通法法律制度及实际情况。

文件建议，奏唱国歌应该按照国歌的歌词和曲谱，不得采取有损国歌尊严的奏唱形式。任何人参与或出席奏唱国歌的场合，在奏唱国歌时，应当肃立，举止庄重，不得有不尊重国歌的行为。聂德权指，以上属指引性条文，不会带有罚则。

文件亦建议，国歌不得用于商标或商业广告、私人丧事活动、公众场所背景音乐等，若有违反可被判处5000港元至50000港元不等的罚款。而任何人公开及故意篡改国歌歌词、曲谱，以歪曲、贬损方式奏唱国歌，或以其他方式侮辱国歌，一经定罪，可处罚款50000港元及监禁3年。

聂德权表示，相关条文涉及的罚则是参考《国旗及国徽条例》，建议的内容概要也并不是实质的草案条文。他强调《国歌法》是全国性法律，香港有宪制责任尽快落实本地立法，需要讨论和处理的不是“是否”、“应否”立法，而是如何按照基本法规定做好本地立法。

聂德权又表示，草拟法案过程会充分聆听市民和议员的意见，并计划在本立法年度将条例草案正式提交立法会审议。

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