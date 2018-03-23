中国发布独角兽报告：共164家企业 蚂蚁金服居首

据中国证券网报道，《2017中国独角兽企业发展报告》显示，截止2017年12月31日，中国独角兽企业共164家，总估值6284亿美元（8267.54亿新元，下同），平均估值38.3亿美元。其中新晋独角兽企业62家，“毕业”（上市及并购、创立超过十年）独角兽企业20家，更是出现了10家估值在100亿美元以上的超级独角兽企业，较2016年增加了3家。164家独角兽企业主要分布于19个城市，84%独角兽企业聚集于“北上杭深”。高新区依托丰富的创新创业资源，聚集了76.2%的独角兽企业。

2017年的超级独角兽企业10家，估值达到3353亿美元，占总估值的53.3%。这10家企业分别是蚂蚁金服（750亿美元）、滴滴出行（560亿美元）、小米（460亿美元）、阿里云（390亿美元）、美团点评（300亿美元）、宁德时代（200亿美元）、今日头条（200亿美元）、菜鸟网络（200亿美元）、陆金所（185亿美元）、借贷宝（107.7亿美元）。

2017年中国新晋独角兽企业62家，包括平安医保科技、金融壹账通、联影医疗、北汽新能源、聚宝滙、自如等。“毕业”独角兽企业20家，其中上市9家；合并3起，减少2家，百度外卖被饿了么收购、微票儿被猫眼儿收购、货车帮和运满满合并组成新的独角兽企业满帮；成立超过10年的企业9家，包括大疆创新、大地影院、苏宁金融、猪八戒网、玖富、猎聘网等。

免费试阅14天