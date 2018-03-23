蔡奇驱逐低端人口首遭官方报告斥责

中国社科院昨出版的《中国法治发展报告》，官方首次批评去年震惊中外的“北京大规模消除安全隐患”（即清除低端人口）事件，指做法“没有充份民众参与、民主协商过程，甚至没有有效的公开资料，造成大量社会问题，法治意识要加强”，矛头直指北京市委书记蔡奇。

去年严冬发生的这起大批驱逐“低端人口”事件，当时就有网民指出“清理租房的场面就像辛特勒的名单当中，党卫队清理犹太区一样啊，就差上大狼狗了”。

据法国国际广播电台报道，在两会期间蔡奇也表现的异常低调，与十九大前高调赞颂习近平的蔡奇判若两人。中国社科院这份报告的批评绝非空穴来风。

这是官方首次批评这一事件。中国社科院‘中国法治发展报告’指去年这起震惊中外、把政府工作不力产生的安全隐患完全推卸到所谓“低端人口”身上的做法“没有充分民众参与、民主协商过程，甚至没有有效的公开资料，造成大量社会问题，法治意识要加强”。报告认为政府治理布局要合理，行动要与法治配合，才可避免造成巨大冲击。矛头显然直指始作俑者北京市委书记蔡奇。

北京市大兴区去年11月18日一所简陋住房发生火灾，造成19人死亡的惨剧，作为“父母官”的北京市委书记蔡奇，不但没有反思政府在这起事件中的责任，反而借机以“消除安全隐患”为由，矛头直接对准中国改革开放几十年来为建设城市付出巨大心血的农民工。当局紧急行动，据指超过10万名住在北京郊区的所谓“低端人口”被驱离家园。官方甚至到处追捕拍摄驱赶农民工实况的艺术家华涌。而官方有关“低端人口”的说法也引起外间惊异。

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