香港财政司长宣布派4000港元细节　料280万人受惠

香港财政司长陈茂波与劳福局长罗致光公布，今年12月31日前年满18岁、没在港拥有物业、没领取综援、长生津、高龄津贴或伤残津贴，及会作出声明在2017/18年度无缴交薪俸税的低收入或无收入人士，一笔过获发放4000港元（670.44新元）现金津贴；上述有交薪俸税人士，若退税金额少于4000元，出示税单后亦可申请现金津贴差额。申请及发放款项安排将交由在职家庭津贴办事处负责，该办事处会尽快公布安排。

据《明报》报道，少数持有物业作自住用途的市民，若他们无交薪俸税，而差饷宽免金额少于4000元，或薪俸税退税加差饷宽免得益少于4000元，都可申请领取差额。

至于在预算案中提出，领取社会保障金额人士可获额外两个月津贴或援助金，若有关人士所获款项不足4000元，亦可根据新安排获发差额。

政府估计共280万人受惠，总金额视成功申请人数而定，预计约涉及110亿元。政府将就2018年拨款条例草案提出修正案，以取得实施新安排的款项。

上月公布的《财政预算案》遭多个政党批评“派糖”不均，促请政府向市民派钱，陈茂波曾反对派钱，但政府最终决定向在预算案中未受惠的市民派现金。陈茂波指相信未能直接受惠于预算案，或受惠较少的市民，都可在今日公布的新计划中有较多得益。

免费试阅14天