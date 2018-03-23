香港逾百亲友同袍路祭殉职交警“海哥”　

人称“海哥”的51岁高级警员林海云，昨晨在东九龙走廊执勤期间，被驶至密斗货车撞毙殉职。今日下午，“海哥”的遗孀与亲友，在道士带领下进行招魂仪式，其间有逾百名同袍亦分批上前持香鞠躬致祭，不少人黯然落泪，有人更哭喊“海哥”的名字，场面哀伤。

据香港01报道，今天下午约2时半，东九龙走廊往尖沙咀方向近和衷街的全线封闭，逾百名身穿制服及休班的警员，抵达现场致祭。道士在场挂起“海哥”生前曾穿着的一件灰色T恤，并带领“海哥”的妻儿路祭招魂，及焚点香烛冥镪。

其间，众警员神情肃穆，列队上前，向这名曾并肩工作多年的亲密战友，上香鞠躬拜祭。有人激动地大叫“海哥”，旁边多名同袍闻言亦黯然落泪，场面凄酸。约半小时后，路祭完毕，多名交通警员驾乘电单车驶经现场，各人心情沉重。

至于涉事的货车，现仍被扣押在九龙湾车辆扣留中心，稍后将安排进行验车。而被捕的姓伍(58岁)货车司机，已获准保释，须于下月下旬返警署报到。

据此前报道，昨天（22日）清晨5时许，一辆警方交通部客货车，停在东九龙走廊往尖沙咀方向落桥位，近和衷街对开快线，处理一宗交通意外时，一辆密斗货车突然从后驶至，撞向一名站在警车车尾的交通警员，继而撞毁警车车尾，警员登时有如“人肉三文治”被夹重伤，导弹堕地；而警车则被撞至推前约10米外。

警员被急送伊利沙伯医院抢救，惟延至清晨6时许证实不治。据悉，该名殉职警员隶属西九龙交通部，人称海哥。

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