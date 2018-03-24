杨洁篪会见南非总统拉马福萨

中国国家主席习近平特别代表、中共中央政治局委员杨洁篪3月23日在开普敦会见南非总统拉马福萨。

据中新社报道，杨洁篪向拉马福萨转达习近平主席的问候和良好祝愿，表示习主席高度重视中南全面战略伙伴关系。中南两国元首保持密切交往，加强战略沟通，对双边关系发展具有重要引领作用。建交20年来，在双方共同努力下，中南关系实现了跨越式发展。中方愿同南方增进高层往来，加强政治互信，深化务实合作，推动双边关系不断取得新的更大发展。

杨洁篪表示，今年中南两国元首将在北京共同主持中非合作论坛峰会，南方将在约翰内斯堡主办金砖国家领导人会晤。这是两国外交议程中的两大盛事，双方应相互支持、确保活动成功，促进中非合作和金砖合作取得新的发展。

拉马福萨请杨洁篪转达对习近平主席再次当选中国国家主席的热烈祝贺，表示期待与习主席早日会面。拉马福萨表示，南中合作发展迅速，两国关系既富有历史意义，也充满战略内涵。南方愿以两国建交20周年为契机，与中方加强战略对接，深化互利合作。南方愿积极参加首届中国国际进口博览会，欢迎中国企业参加南方将举办的投资大会和就业峰会。双方应共同努力，相互支持办好金砖国家领导人会晤和中非合作论坛峰会，推动南中全面战略伙伴关系迈上新台阶。

同日，杨洁篪还会见了南非外长西苏鲁。

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