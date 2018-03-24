中国大熊猫告别多伦多 被“快递”至卡尔加里

中国租借给加拿大的4只大熊猫于当地时间23日一早离开生活了5年的多伦多，搭乘快递公司的专用货车和专机迁往石油城卡尔加里。

据中新社报道，对于这次离别，多伦多动物园没有高调行事。4只熊猫被分配在两辆联邦快递的货车上，清晨悄悄驶出动物园。车厢两侧均是熊猫的巨幅照片。这是它们来到加拿大第一大城市多伦多之后，首次也是最后一次离开这座动物园。

动物园工作人员说，这对多伦多而言是“难过的一天”，但它们过去5年为这座城市带来了太多的欢乐。

在多伦多皮尔逊国际机场，它们被移入联邦快递的货运专机中，等待约3个半小时的飞行。当地有电视台出动直升机，直播大熊猫运送及登机过程的航拍画面。但整个过程中，熊猫均在不透明的箱内，媒体并无机会拍摄到熊猫们的画面。

快递公司为熊猫们的这次旅程作了充分准备，甚至安排了备用货车和专机。熊猫们所搭乘的也是真正意义的专机，除了它们和随行工作人员外，其他行李就是它们爱吃的大量竹子和苹果。“它们享受的是我们都羡慕的头等舱待遇，”快递公司负责人安德森说。

按照中加两国2012年达成的大熊猫保护合作研究协议，来自成都大熊猫繁育研究基地的雄性大熊猫“大毛”和来自重庆动物园的雌性大熊猫“二顺”于2013年3月25日来到加拿大。它们要先后在多伦多和卡尔加里居住5年。2015年10月13日，接受了人工授精的“二顺”在多伦多产下龙凤双胞胎“加盼盼”和“加悦悦”。这是首对在加拿大成功孕育出生的熊猫幼仔。

4只大熊猫迁入卡尔加里动物园后，需隔离一个多月，与园方相互熟悉适应。动物园计划安排大熊猫在5月7日正式向公众亮相。但动物园的贵宾会员可在4月底获安排先睹为快。

卡尔加里动物园发言人对媒体表示，大熊猫的到来令人兴奋，园方已为此作了多年精心准备。该动物园将继续尝试进行大熊猫繁殖，而龙凤胎大熊猫宝宝在卡尔加里居住约一年半之后将被送回中国。

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