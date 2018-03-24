赖清德：对等尊重 才是两岸交流钥匙

台湾行政院长赖清德周二在立院答询时强调，若中国大陆关起大门而唯一的钥匙是“九二共识”，那“在台湾是找不到这把钥匙的”。他昨面对国民党立委询问什么才是钥匙时表示，对等尊重、求同存异，以自信展开交流，不要对台湾设定达不到的前提。

据《自由时报》报道，国民党立委罗明才、许毓仁昨均在总质询时指出，赖清德有无机会访问中国大陆、与国家主席习近平对谈？

赖清德表示，两岸目前处于冷和状态，这都是中国大陆设定的条件所致。罗明才追问何为“冷和”？赖清德答复，“冷和就是和”、“和平的和”这是引述军事专家对此状态之描述。

赖清德强调，打开两岸关系的钥匙是对等尊重、求同存异，以自信展开交流。想对台湾设定达不到的前提，是没帮助的。两岸现在的状况，其实是中国大陆设定条件，说不接受九二共识就无法进行正常交流，问题不在于我们。

对于两岸对谈，赖清德答复，蔡英文总统曾公开期待中国大陆能尊重台湾自由、民主、人权、法治的生活，也尊重台湾的主权事实，在这状况下，两岸的两会随时都能沟通、交流。

不过赖清德也指出，以目前的气氛，习近平取消任期制，让西方社会认为借由交流让中国大陆政治民主、经济自由开放是失败的，他个人不宜表达访问的立场。

赖清德也表明，两岸关系不是当前行政院最重要的工作，这属于总统职权。他是要做实事、发展贸易、壮大台湾。

针对中国大陆对台31项措施，赖清德认为，中国大陆此举意在挽留台商，直接、间接都与美国的特别301条款有关。他也意有所指地说，中国与其这样做，还不如解决地方政府或高官对台商的巧取豪夺。

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