朱立伦访南京 吁台青必须走出去

正在大陆长三角参访的台湾新北市长朱立伦，23日参访南京多家台企，并在晚间出席南京台商协会20周年庆，感谢大陆台商对新北市的支持，也期盼两岸继续和平发展。他并特别指出，年轻人必须要走出去，包括大陆、东南亚，甚至远赴欧美。

据中通社报道，朱立伦表示，从政20年，此行是第三次访问大陆，也是第一次到江苏及南京，很高兴见到很多老朋友，也看到很多新朋友；下午参访华新丽华公司南京厂区，溢泰环保公司则是要兴建第二厂，同时也到台积电南京厂参观最新的晶圆生产，还有年轻世代的众创基地，看到大家在大陆胼手胝足、努力打拚所开创的杰出成就，他要代表新北市400万市民表达祝贺与最高敬意。

朱立伦指出，这次参访把很多台胞、台生、台商的心声反映给江苏省、在地市政府及市委，希望未来两岸关系无论政治气氛如何变化，还是能透过台商朋友的努力与良好互动交流，让两岸能够和平发展。朱立伦也特别赠送福袋，祝福每一位台商朋友在大陆发展顺利成功。

当天下午，在与台湾青年座谈时，朱立伦也说，台湾上一代看似充满希望及机会，但其实也有其辛苦一面，而现在是机会相对更多的时代，年轻人必须要走出去，包括大陆、东南亚，甚至远赴欧美，这是全世界经济的共同趋势，当社会经济体发展到成熟阶段，就必须要找寻下一个出口。

朱立伦21日起率新北市部分局处首长赴江苏、上海访问，22日前往中山陵致祭孙中山，并赴南京大学与台生座谈。此外，朱立伦也分别会见了南京市委书记张敬华以及江苏省委书记娄勤俭。

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