中国外交部就美舰进入南海海域：严重的政治和军事挑衅

中国外交部发言人华春莹23日在外交部例行记者会上指美国海军“马斯廷”号导弹驱逐舰未经中国政府允许，擅自进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域，是严重的政治和军事挑衅。

根据中国外交部网站，华春莹就美国海军“马斯廷”号导弹驱逐舰3月23日进入南沙群岛有关岛礁邻近海域表示，美国海军“马斯廷”号导弹驱逐舰未经中国政府允许，擅自进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域。中国海军依法对美舰实施查证识别，并予以警告驱离。美方有关行径违反中国法律及相关国际法，侵犯中国主权，破坏有关海域的和平、安全和良好秩序，危及中方岛上设施及人员安全，是严重的政治和军事挑衅。

中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中方一向尊重和维护各国依据国际法在南海享有的航行与飞越自由，但坚决反对任何国家、任何人假借“航行与飞越自由”之名，损害沿岸国主权和安全。当前，在中国和东盟国家的共同努力下，南海形势持续趋稳向好。在此情况下，美方执意在南海挑起事端，制造紧张，破坏南海和平稳定，与地区国家求稳定、促合作、谋发展的愿望背道而驰，是不得人心的。

中方强烈敦促美方立即停止侵犯中国主权、威胁中国安全的挑衅行动，切实尊重地区国家维护南海和平稳定的努力。中方将继续采取一切必要措施捍卫国家主权和安全，维护南海和平稳定。

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