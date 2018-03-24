王一鸣：中国的独角兽企业已占全球的36%

中国发展高层论坛2018年会于3月24至26日在北京钓鱼台国宾馆举行。中国国务院发展研究中心副主任王一鸣早上在主题演讲中提到，当前，中国的独角兽企业已占全球的36%，中国在科技领域不再是跟跑为主，而是转向跟跑、并跑和领跑并存。

据新浪财经报道，王一鸣认为，当前中国经济的新议程是推动经济增长从高速向高质量发展阶段转换。他以刚刚过去的2017年为例指出，2017年中国经济增长了6.9%，比上一年回升了0.2个百分点，这是在经济增速连续六年下降之后首次小幅回升，表现了中国经济的韧性和弹性。

他表示，经过多年的调整，中国经济发生了多方面积极的变化，比如消费和服务业对经济增长的贡献大幅提升，过去五年消费的贡献率由54.9%提高到58.8%，差不多四个百分点。服务业比重从45.3%上升到51.6%，消费和服务正在成为中国经济增长的强劲的动力。

与此同时，企业的盈利能力也明显增强，王一鸣表示，去年规模以上工业企业利润同比增长21%，服务业利润同比增长24.5%。

他重点提出：“在这个过程中科技创新和技术的扩散正在进入活跃期，中国在科技领域正在从跟跑为主转向跟跑、并跑和领跑并存，独角兽企业的数量已占全球的36%，移动支付、电子商务、平台经济、新能源汽车等跻身世界前列。而这些积极的变化与供给侧结构性改革的推进是分不开的。”

免费试阅14天