WTO前总干事：向保护主义低头会让所有人受害

美国近日宣布将对进口自中国的商品加征关税。世界贸易组织(WTO)前总干事帕斯卡尔·拉米24日在北京表示，21世纪国际贸易需要基于规则的游戏，而不是基于实力或者强权，向保护主义低头会让所有人受害。

据中新网报道，3月24日，由国务院发展研究中心主办的中国高层发展论坛在北京举行。帕斯卡尔·拉米指出，目前看来，全球经济发展是不错的，但世界经济增长和政治发展存在着错位、脱节，这是危险的。

他认为，在经济和政治之间存在错位或者脱节现象，解决这个问题的方法是建立一个新的全球的社会经济的模式，这样的一个模式能够帮助我们应对保护主义，帮我们推动进一步的开放。

他表示：“我们需要更开放的社会，更开放的市场，而保护主义，所谓的保护应该是保护我们的人类，保护我们的星球，而不是其他的保护主义。”

“向保护主义压力低头会让我们所有人都受害，因为历史已经告诉我们，它会给我们带来一个负荷的游戏。”帕斯卡尔·拉米认为，21世纪国际贸易需要基于规则的游戏，而不是基于实力或者强权。

帕斯卡尔·拉米表示，大国之间的角力，结果是非常危险的，因为这些可能会使得贸易体系不再稳定甚至摧毁，这是一个很大的危险。

“在过去的几年当中，我们在多边贸易体系方面工作相对来说还是比较成功的。当然这个多边贸易体系并不是非常完美的，必要实行一系列的改进，包括进一步的开放市场，但是所有的这些都必须要通过谈判实现。”帕斯卡尔·拉米说。

他还建议，各国都应该努力团结起来，进一步巩固一个基于规则的多边贸易体系。这个体系也许需要一定的调整，但是必须要巩固它。

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