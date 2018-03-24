林郑:扶贫政策制定未必完全依据贫穷线

香港行政长官林郑月娥在扶贫委员会高峰会致词时表示，政府的扶贫工作都有创新元素，包括首次制定官方贫穷线。自己在上届政府一力倡议制定官方贫穷线时，承受不少压力，但原意是希望社会理性了解贫穷问题，强调贫穷线并非扶贫线，扶贫的政策制定未必完全依据贫穷线，而贫穷线的高低差距或贫富差距，亦都不应成为唯一指标，因为当中会有很多因素令社会出现贫富状况。

据《信报》报道，林郑月娥重申，贫穷线的价值是让整个社会去加强认知，不介怀有人拿着数据批评政府愈扶愈贫，或说政府工作无成效，希望大家支持及认同贫穷线的价值。

她又指，扶贫工作的第二个创新是，突破性推出低收入在职家庭津贴，指一些成年人由于低教育水平及低技术，赚到的钱不足以应付家庭的需要，因此推出在职家庭津贴，以表达对自力更生、努力工作人士的认同和尊重。

另外，她称，政府仍处理强积金对冲问题，透过关爱基金达至补漏拾遗以及推出社会创新及创业发展基金。林郑月娥表示，创新才能够应对现时挑战，更能做到以人为本。

林郑月娥又称，香港土地寸金寸土，房屋非常重要，房屋政策的扶贫效果比其他援助更加重要，如果解决到住屋问题，相信其他问题都会容易解决。

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