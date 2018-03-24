民进党府党高层相中唐凤参选台北市长

民进党不乏宣布参选台北市长人选，包括现任立委姚文智、前副总统吕秀莲和前台南县长苏焕智，甚至苏焕智为了表达参选决心，不惜宣布退党。日前传出有南、北两位绿营大老希望文化部长郑丽君参选台北市长，不过郑丽君迄今还未点头。最近又传出，府党高层看上行政院数位政务委员唐凤，积极游说他代表民进党参选台北市，主要是唐凤受到年轻人喜爱，可以吸纳年轻人选票，来对抗柯文哲。

2014年台北市长柯文哲获民进党支持选上市长，但柯文哲的“两岸一家亲”，让民进党基层强烈反弹。就算蔡英文总统为了2020总统大选的布局，面对吕秀莲、姚文智等多位同志的参选压力，对于民进党是否自己提名，也必须有所因应。

据新头壳报道，府党高层相中唐凤，主要是因为他在年轻族群及网路拥有高支持度，这点不会比柯文哲还差。

中国大陆不断对台湾外交持续打压，常传出台梵邦交可能生变，日前唐凤在教廷及联合国周边组织共同主办的人工智慧研讨会上，向国际社会宣传台湾总统蔡英文的“台湾价值”，也提到太阳花学运的新科技传播，并宣扬台湾是主权独立的民主国家。

当初唐凤进入内阁，是为了要实践开放政府，她是行政院有史以来最年轻的政务委员，也是第一位跨性别阁员，身分证的性别栏上还是写着“无”。

现在民进党被基层及同志逼着不得不考虑提出北市长人选，唐凤一时成为府党看中的人选之一，倒是让外界颇为意外。不过唐凤给外界神秘的印象，媒体要访问她，必须透过网路发问，她固然有年轻人支持，不过她是否愿意点头走进“政治厨房”，以及她的性格是否符合社会对政治人物的期待，都有待观察。

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