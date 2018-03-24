上海逾21万人参与车牌拍卖 中标率4.5%

上海3月车牌拍卖24日结束。当天共有217056人参与竞拍，中标率4.5%。

据中新社报道，上海国拍网数据显示，本月拍卖共投放沪牌额度9855张，自去年以来首次跌破一万张。沪牌当月最低成交价为88100元人民币（18364元新币），平均成交价为88176元人民币，较今年1月、2月成交价均有所回升。

上海自1994年起实施私车牌照额度拍卖延续至今，是中国最早进行牌照拍卖的城市。随着上海机动车保有量的快速增加，沪牌需求持续火热。

为限制沪牌价格的非理性增长，上海官方实行车牌拍卖“警示价”制度，规定竞拍者首次出价阶段不得高于“警示价”，以此对每月的牌照拍卖价格实行最高限价；今年，又进一步采用年度警示价（首次出价阶段不得高于86300元的“警示价”）。

尽管如此，供不应求的上海牌照仍是“僧多粥少”。市民马智玮此次是第20次参与沪牌竞拍，依旧未能成功，目前正考虑是否要买“送牌”的新能源车，“毕竟现在新能源车也都不错。”

近日，上海今年首批新能源牌照共700张发放到各家4S店，与以往居住证过期只需凭借居住证明就能进行办理不同，今年车管所在新能源车牌照管理上更严格，额度单上不仅增加了车主姓名和身份证信息以防转手更改，居住证还有一个月过期也无法进行办理。

根据上海市新能源汽车推进办公室消息，今年1月至2月，上海推广新能源汽车3511辆。其中，纯电动乘用车1284辆，占比36.57%；插电式乘用车2136辆，占比60.83%；新能源公交车达91辆，占比2.60%，同比增长100%。2017年，上海共推广新能源汽车61354辆，同比增长35%以上。

此前，上海正式公布购买和使用新能源车操作流程，意味着新能源车牌照上牌工作启动。部分市民表示，如果一直拍不到沪牌，购买新能源汽车也是一个方法。

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