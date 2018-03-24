无党参选台北市长 邱文祥：不会与蓝营整合

台北市前副市长、泌尿科权威医生邱文祥今日下午公开宣布参选年底北市长大选，他以“即刻救援”影射北市长柯文哲3年来施政状况不佳，改变现况已刻不容缓，会中邱文祥更提出12项施政方向，并箭指大巨蛋为目前最急迫的问题。至于是否会与蓝营寻求整合，邱文祥强调，自己绝对会以无党籍身分参选到底，不会与蓝营进行整合。

邱文祥强调自己世居台北，也曾经担任过台北市副市长、北市卫生局局长、花博基金会董事长、北市联医总院长，行医与行政经历资历丰富。邱文祥受访时指出，自己从当兵时期短暂加入国民党，当时时代下很多人都这样，金管会主委顾立雄也一样，退伍后就没有参与蓝营事务，一直没有任何党派。

邱文祥强调，“我要选就是参选到底，不会整合，一定要努力选到底”，若未来国民党来向他寻求整合，他也坚持是无党无派，不会加入国民党或寻求整合。外界认为邱文祥参选将影响蓝营市长候选人民调，邱文祥回应，我的朋友蓝绿一样多，不会瓜分蓝或绿，只会给市民更多选择。

由于邱文祥曾任现任国民党副主席郝龙斌北市长任内的副手，媒体询问邱参选是否有与郝龙斌沟通？邱文祥说，“郝副主席他鼓励我、有他的支持”，表示自己有跟他聊过市政，但他现在是国民党副主席，他自然有他的困难，不会强求。

邱文祥以无党藉投入年底选战，蓝营选民现普遍认为“无党模式”已行不通，连现任市长柯文哲今受访时也说“自己当选是时也、命也、运也”，暗讽无党模式已不适用现今选战模式；对此，邱文祥说，这是蓝营的人想法，应该问市民想法，市民认为可以把市政做好的人，就会把票投给他。

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