官方披露：贵州绥阳双河洞为亚洲最长洞穴，世界排名第六

“最新数据显示，绥阳双河洞探测长度为238.38公里，首次超越长达222公里马来西亚清水洞，成为亚洲最长洞穴，世界排名第六位。”3月24日，在由中共绥阳县委、绥阳县人民政府举办的“2018年双河洞国际洞穴科考新闻发布会”上，洞穴探险家、法国洞穴联盟驻中国联络官让·波塔西（Jean Bottazzi）向世界公布了这一消息。

据“动静贵州”微信公众号报道，据了解，双河洞穴系统位于贵州省遵义市绥阳县温泉镇境内。2018年双河洞国际洞穴科考历时15天，吸引来自中国、法国、加拿大、葡萄牙的30多名顶尖洞穴探险家参与。今年科考的重点在双河村大湾组一带，探险队员分为多个小组，对该区域内的碓窝洞、神仙洞等洞穴进行测量，并尝试与双河洞主洞道连通。

贵州省洞穴协会秘书长钱治介绍，一个洞的长度，等于属于这个洞穴系统的所有主洞、支洞、竖井、地下河加起来的总长度。科考队员必须亲自进入洞道，记录洞穴中各点的坐标，并绘制出拥有完整数据的洞穴地图，才是最终确认洞穴长度的标准。

关于这个超级长洞的形成，贵州省山地资源研究所副所长贺卫介绍，在距今两亿两千万年前，云贵高原只是远古海洋的一部分，随着海床抬升，娄山关寒武纪地层也被撕裂为“X”形的裂隙，与生长着精美洞穴钟乳石的石灰岩洞穴不同，双河洞穴系形成于白云岩及白云灰质岩岩层。宛如迷宫、支离破碎的洞道，从各个方向，深入地壳，其存在，远远超越了常人对于洞穴的认知。

目前，绥阳县当地政府正积极将双河洞申报为世界级地质公园，此次双河洞测量长度排名上升，将为申报工作增加重量级砝码。

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