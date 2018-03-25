未成年人可叫香烟外卖？媒体调查：商家换名售卖躲避监管

近日有中国网友称，不少商家利用外卖平台在网上售卖香烟，还有成都的网友发现自己未成年的孩子也通过外卖软件买到了烟。

据华西都市报报道，记者调查发现，在外卖平台“饿了么”上，短时间内可以搜索到不少卖香烟的“小超市”，不仅购买流程快捷流畅，而且没有确认和识别购买者是否成年。

这些商家，除了将香烟的名字改为“吞云吐雾”“神仙草”“冲上云霄”等极具迷惑性的名字，以躲避外卖平台监管外，还提供代买服务，只要消费者在店内消费其他商品，并备注上需求的香烟，快递骑手便会把购买的商品和香烟一同送到消费者手中，香烟的费用由骑手收取并转交给店家。

对此，四川省烟草专卖局一位负责人表示，《烟草专卖管理实施条例》明确规定，任何公民、法人或者其他组织，不得通过信息网络销售烟草专卖品。

四川省烟草专卖局一位工作人员说，部分商家利用条例漏洞来达到网络售卖香烟的目的，这种行为是目前行业监管的重点。“具体的监管措施，烟草专卖局应该在今年之内会有相关的研究。”

“饿了么”公关部工作人员回应说，根据规定，外卖平台不允许商家售卖香烟，更不允许向未成年人售卖香烟。饿了么合规部门对于明确使用烟草品牌名称的关键词，发布前会进行屏蔽拦截。“对于部分商户把香烟改名后上线的情况，我们始终积极排查，目前已从图片识别的角度加大监管。”

该工作人员表示，一旦发现违规售卖烟草的商家，会进行扣分，对严重者将下线处理，并同步烟草监管部门线下取缔。用户如发现商家违规售卖香烟，可通过饿了么开设的电话投诉热线、app一键举报功能进行反馈，平台收到相关信息后将第一时间进行处理。

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