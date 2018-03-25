中国商务部组织贸促团赴印：签101项协议 涉红茶薄荷油

中国商务部23日至27日组织中国贸易促进团赴印度开展经贸交流活动，以加强中印经贸往来，推动两国企业务实合作，促进双边贸易平衡发展。贸易促进团由30余名来自轻纺、医药、农产品、石化、商贸等行业的企业代表组成。

据新华社报道，24日下午，商务部和印度商工部在新德里联合举办中国国际进口博览会专场推介和“中国-印度贸易项目签约仪式”，双方相关政府部门、行业协会、企业代表120余人参加活动。商务部外贸司司长任鸿斌、中国驻印度使馆公使李碧建、印度工商联合会负责人等出席活动并分别致辞。

中方表示，中国将继续扩大市场开放，愿意与包括印度在内的世界各国一道，秉承和平合作开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，共同促进双方多领域合作和繁荣发展，并欢迎印度企业积极参加首届中国国际进口博览会。

印方表示，中国商务部组织贸易促进团来到印度，是推进双方经贸往来的务实举措，充分说明中国政府对印中贸易高度重视，必将有利于双边互利共赢、深化印中经贸关系、巩固印中传统友谊。印方感谢中方对中国国际进口博览会的全面介绍，很多企业十分期待参加这一博览会，作为开拓中国市场的第一步。

此次活动中，双方企业共签署101项贸易协议，合同金额达23.68亿美元，涉及红茶、蓖麻油、薄荷油、椰壳纤维、咖啡生豆等众多印方优势产品。

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