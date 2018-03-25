韩正：搞贸易保护主义没有出路

今天上午，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席中国发展高层论坛2018年会开幕式，并发表主旨演讲。韩正指出，搞贸易保护主义没有出路。

据澎湃新闻报道，韩正说，经济全球化是时代大潮，从来不会一帆风顺，但大势不可逆转。解决经济全球化过程中的问题，逆势而动，重搞贸易保护主义是没有出路的，搞单边主义和打贸易战损人不利己，只会引发更大的冲突和负面影响。

韩正认为，各国需要平等协商，同舟共济，合作应对，促进贸易和投资自由化、便利化，推动经济全球化，朝着更加开放包容普惠平衡共赢的方向发展。

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