马哈迪暗示波音远程操纵MH370 马民航局否认

马来西亚前总理马哈迪日前表示于2014年3月8日失踪的马航MH370客机可能被“远程操控”，再次将关注点放在了波音公司身上。此外他也表态称不认为马来西亚政府对飞机失踪一事有所隐瞒。

据马来西亚《星报》报道，马哈迪说：“有报道表示，在2006年，波音公司获批可以对在飞行中被劫持的飞机进行接管操控，所以我很想知道是不是发生了这样的事情。一架飞机没有留下任何踪迹，这一点真的非常奇怪。”

他还对自己提出的这一理论补充称，“由于具备必要的技术，因此是能够做到这一点的。大家都知道，现在在没有飞行员的情况下也可以操纵飞机，甚至是战斗机都可以。我们可以从媒体上读到一些这样的技术，但是其在军事方面的重要性却尚未公布。”

据悉，波音公司在2006年因一项系统而获得了美国专利，该系统一旦启动，就可以在发生劫持事件时避开机长或机组成员来控制商用飞机。但是考虑到安全问题，没有证据表明它曾用在客机上。

针对这一说法，马来西亚民航局在24日发表声明，称马哈迪的推测并没有任何实质性或是已被证实的证据进行支持，是不恰当的。

MH370响应团队负责人阿扎鲁丁表示，“除非残骸和飞行记录仪中的数据揭示了所发生的事情，否则任何人都不应基于无根据的阴谋论得出结论。”

据悉，马哈迪并非首次谈及自己的这一理论。早在2014年5月，这位马来西亚前总理就曾暗示波音公司和美国中央情报局(CIA)与马航客机失踪一事有关。他提到波音公司和某些机构有能力对包括MH370在内的客机进行“不间断控制”，并指出波音公司应该对其系统进行解释。

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