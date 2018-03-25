北京一科技公司员工盗取100个比特币被逮捕

北京近日发生一起电子货币盗窃案，一名科技公司员工因盗取100个比特币，被批准逮捕。

据新华社报道，北京市海淀区某互联网科技公司员工仲某利用职务便利，通过使用管理员权限插入代码以修改公司服务器内应用程序的方式，盗取该公司100个比特币。记者24日从北京市海淀区人民检察院获悉，检察机关以涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪对犯罪嫌疑人仲某依法批准逮捕。

犯罪嫌疑人仲某是某科技公司运维工程师。在进行日常维护时，发现服务器内数据异常，随后发现有人试图通过黑客手段入侵公司服务器并尝试盗取比特币。排除异常后，仲某利用管理员权限登陆服务器并插入一段代码，将公司的100个比特币转移到其在国外网站注册的比特币钱包内。为躲避追踪，仲某使用该网站的私密钱包功能，将10枚比特币投入私密钱包内。该功能后被证实为钓鱼网站所设，存入的10枚比特币已无法找回。案发后，仲某将剩余90枚比特币退回公司。

据被害公司称，事发当日，100个比特币网络交易价格为200万余元人民币。

本案承办人纪敬玲检察官表示，根据《中华人民共和国刑法》及相关法律法规规定，犯罪嫌疑人仲某违反国家规定，采用技术手段，获取计算机信息系统中存储的数据，其行为已触犯刑法规定，涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪，检察机关依法对犯罪嫌疑人仲某批准逮捕。

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