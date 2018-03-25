“卡管”提案全搁置 台教育部前部长：校务会议代表“明是非”

昨天台大校务会议以表决方式，将台大校长管中闵遴选争议的相关提案全部搁置，不予处理，并请教育部依法行政，速让新校长上任。教育部前部长、中研院院士曾志朗说，有人认为校务会议搁置做法，是“不负责”的，但他认为“搁置”代表校务会议代表“明是非”，校务会议没必要讨论这些提案。

据中时电子报报道，教育部为卡管，日前发出一道道金牌轰炸台大，不核准台大新校长管中闵上任，教育部前部长、中研院院士曾志朗曾批教育部，按教育部这样的方法，可能连特朗普也无法上任，是在伤害台湾的民主价值；台大昨召开校务会议，经过冗长的6个多小时激烈讨论，最后以表决方式，决定将卡管的相关提案全搁置，不予处理，却又遭人批评校务会议代表不负责任，曾志朗再次发声，做了以上表示。

曾志朗说，有人认为校务代表将这些提案搁置是“不负责”，但他不这样认为，“搁置”表示校务会议代表明是非，知道校务会议无权改变这次校长遴选结果。

他说，校务会议只能对校长遴选制度进行讨论，看要如何改进，根本不该讨论已遴选出来的结果。校务会议既然已把校长遴选授权给遴委会，就须相信遴选会的决定，若过程有瑕疵，也应该是修正遴选办法。

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