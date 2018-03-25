民进党新北议员初选民调 四选区竞争激烈

台湾民主进步党新北市议员初选民调明天起登场，各参选人纷狂扫街拜票，竞争程度不下正式选举投票前夕。

据联合新闻网报道，民进党新北市党部执行长李建兴今天表示，目前共有4个选区虽办理初选民调，分别是2选区（新庄、五股、泰山、林口）提名5席共6人登记、4选区（板桥）提5席8人登记、5选区（中和）提3席共5人登记、7选区（土城、树林、三峡、莺歌）提6席7人登记。

由于初选是老将新秀一并办理，新人还有35岁以下及是否曾参选公职等加分条件，因此，初选格外激烈，不仅各参选人动员扫街拜票，也找来党内大老录音电话拜票。

中和区就有民进党前发言人张志豪获立委江永昌等多名立委及资深媒体人吴国栋等人力荐；现任市议员林秀惠还曾请出新北市党部主委余天陪同拜票，引发话题；板桥选区新人不少，让现任议员王淑慧、何博文、黄俊哲备感压力，但王淑慧说，“姜是老的辣”，相信服务绩效及问政表现能获选民认同。

有趣的是，2选区的参选人简妙娟每天还会自制爆米花来分享小朋友，日前在脸书粉丝页上收到讯息请她提供15份爆米花，后续又加码15份，她先后依留言送去后才发现是就读小学一年级的小妹妹，当起小小粉丝及助选员，主动帮她分送拜票，让她好感动。

李建兴指出，明天上午10时会抽签决定哪2个选区当晚6时30分到10时进行民调，隔天再做剩余2个选区的民调，民调结果会提供党中央并送民进党中执会完成最后提名公告，正式展开年底议员选战的辅选作业。

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