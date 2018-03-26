游客制造“樱花雨” 武大表示谴责

一段日前发生在武汉大学开放赏樱期间的不文明行为视频被曝光。视频中，一男子疯狂摇晃樱花树制造“樱花雨”。25日晚，武汉大学相关负责人对这种不文明行为表示谴责，称其“伤害的不只是樱花”。

24日晚，武汉大学校园樱花树下发生了不和谐一幕。一名男子在夜色中疯狂摇动樱花树干。绽放中的樱花纷纷落下，下起一场人造的“樱花雨”。男子边摇边笑，随行者起哄叫好。这名男子还与上前制止他的学生发生纠纷。

据《新京报》报道，视频被传上网后，网民纷纷谴责这种行为。一些武汉大学的学生留言说，“我们不欢迎这样的游客。”

25日，武汉大学相关负责人对这种不文明行为表示谴责。武汉大学校园管理中心主任周龙说：“武汉大学对此予以谴责。武汉大学坚持开放校园，既是尽到义务，更是在传播大学精神和文化。如此粗暴的不文明行为，伤害的不仅仅是樱花。这种行为不仅不受大学校园欢迎，也与全社会倡导的文明之风相悖。”

据周龙介绍，对于不文明行为，武汉大学今年一方面会加强管理，另一方面加强用新媒体进行曝光，以此提醒和约束。这位游人的现场视频，武汉大学已经通过学校微博进行了曝光。

他说：“武汉大学希望游人不仅看到武大樱花，更能体会到武大校园的文明之美。希望这样的游客能自尊自爱，能认识到错误。如果他能主动向公众道歉，我们表示欢迎。”

据悉，因为“赏樱”期间时而发生的不文明现象，武汉大学通过微博“点赞随手拍”和“不雅曝光台”互动，为文明点赞，对不文明监督；对于行为恶劣且劝阻不改的失信游客，武汉大学将在预约系统中标记其身份，今后预约将会被拒绝。

新京报记者发现，武汉大学官方微博开设的“曝光台”在近日连续公布了多幅反映游客不文明行为的图片。包括折枝、爬树、刻字、乱丢垃圾等。

武大党政办负责人表示，作为一个着名的非旅游景点，武汉大学校园常年来受到社会公众的喜爱。这里面一方面是因为武大校园的景色美，还有很重要的一方面是这里的大学文化氛围浓厚。

校方表示，武汉大学从根本上讲是国家重要的教学、科研和人才培育场所，需要得到社会公众的尊重。希望来校的社会公众增强互利分享精神，以秉持社会公德、爱护设施公物、体惜景观花木、谦让有礼、谈笑有度的方式和我们分享大学校园；希望公众与学校共同维护正常的教学、科研、办公秩序，不参观校内教学、科研、办公楼（馆、室、所）和学生宿舍，不在校内教职工和学生食堂就餐；希望公众维护契约规则底线，警惕任何所谓提供乘车参观、免预约入校、导游服务等各类形式的盈利活动，与学校一起共同坚守规则，维护公益。

3月25日下午，武汉大学党政办工作人员表示，每年赏樱期间的管理工作由学校党政办统筹，由学生会、志愿者、保卫处协同配合，在赏樱高峰期间，“樱花大道每50步就有一个志愿者”。如游客遇到有人折枝、摇树等不文明行为，可向武大党政办反映，党政办再协调具体部门处理。

不过该工作人员表示，学校不是执法机关，针对赏樱期间的不文明行为，只能劝阻、引导，无权进行处罚。“很多游客并非只针对樱花前来游览，也是怀着对武汉大学这所高等学府的向往、仰慕，有不文明行为的游客只是少数。”工作人员呼吁，希望广大游客文明游览。

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