躲了1900年 河南安阳男性遗骸确认是曹操

三国时代曹操的墓─曹操高陵日前在中国河南安阳发现，河南省文物考古研究院近年发布年度考古发现时指出，在墓室内发现三具遗骸，专家鉴定后认为，其中的男性可确定为曹操；而另两位女性身份未知，一名50岁左右，一名20岁左右。

《自由时报》综合媒体报道，曹操高陵最新考古研究发现包含外夯土基槽、神道、东部建筑、南部建筑在内的五大陵园主要结构，证实了曹操高陵有陵园及相关建筑遗迹的存在，考古学家表示，这些证据都证明曹丕未遵循曹操“不封不树”的遗嘱，仍隆重厚葬；根据墓葬规模和出土文物，专家们一致认定，曹操高陵是按照帝王一级进行安葬的。

不过高陵现场却几乎没有发现地面建筑的残存，也间接证实了史书上关于“高陵毁陵”的相关记载，《晋书》记载曹丕曾下诏要求“高陵上殿屋皆毁坏”，来彰显“先帝俭德之志”，有计划地对地面建筑进行了拆除。

而在墓室内发现三具遗骸，其中男性遗骸比较完整，研判约60岁左右；另两具遗骸分别为老年女性和年轻女性，但因年轻女性的遗骸不完整，是否为女性仍有待认定，有专家推测三具遗骸身份极可能是曹操、曹昂之母和曹丕之母，“年龄大些的女性是曹丕母亲，年龄轻的女性的是曹昂母亲。因为曹昂的母亲刘氏早死。”

此外在曹操高陵旁边也发现另一个墓穴，是同一时间建造的，但此墓全被夯土填实，没有真正的墓室，也没有发现墓主的遗骸，有专家推测，此墓应是曹操长子曹昂的衣冠冢，曹昂死于与张绣的战争中，最后也没有找到遗体，可能是曹丕在为曹操建墓时，也替哥哥立一个衣冠冢。

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