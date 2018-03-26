奔驰全球CEO：中国顶级汽车消费者平均年龄只有35岁

“中国发展高层论坛2018年会”于3月24至26日在北京举行，主题为“新时代的中国”，戴姆勒股份公司董事会主席、梅赛德斯-奔驰汽车集团全球总裁蔡澈（Dieter Zetsche）出席并演讲，他表示，“在中国，我们顶级的高端汽车消费者平均年龄只有35岁，比德国低25岁。”

据新浪财经报道，中国新能源汽车领域发展快速，过去一年里，基本全球销售的50%能源汽车在中国，并且这种趋势还会持续下去，这对于中国的汽车市场的发展也是巨大的驱动。

蔡澈表示，奔驰也准备在中国来建造新能源电动汽车，还和中国企业合资，在北京建立第二个生产基地，他介绍，“通过这样的方式，能够进一步增加我们的产能，尤其包括为中国市场专门生产梅赛德斯的产品，其中包括电动汽车，未来几年这些产品都会投放到中国的市场。”此外，奔驰还和中国合作开发自动驾驶，并在自动驾驶方面取得了非常长足的进步。

中国汽车行业正在加速发展，对汽车行业带来了巨大的影响。蔡澈指出，这些改变不是政府作出的，而是消费者作出的。“在中国，我们顶级汽车消费者平均年龄只有35岁，比德国低25岁。”他认为这跟年龄关系不大，关键取决于消费者的心态，很多人都认为，中国消费者对技术的追求很大，这种追求驱动了汽车工业技术的发展，包括智能、现实增强技术等，都会对奔驰产品有巨大的影响。

蔡澈表示，未来奔驰还会和中国进一步合作，在中国奔驰有巨大的市场潜力，有非常愿意接受新技术的消费者，而且中国也有非常正确的政府政策，来帮助这个行业的发展。

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