调查指香港逾八成儿童自由游戏时间无“自由”

联合国儿童基金（UNICEF）香港委员会最新调查结果显示，虽然大部分家长表示自己子女有自由游戏时间，但香港逾八成家长的子女在自由时间时最常做的活动，未必与真正“自由游戏”有关。

据中通社报道，UNICEF在今年2月访问1029名本地父母，结果发现虽然98%的父母认为游戏是儿童早期发展关键，另有99%父母指自己子女有自由游戏时间，但不少父母对“自由游戏”有错误理解。

在1019名表示子女有自由游戏时间的受访者当中， 84%家长的子女活动未必与自由游戏有关，例如是看电视及使用电子产品等；只有16%家长表示子女的活动全部都是与自由游戏有关。

世界幼儿教育联会香港分会会长孔美琪解释，自由游戏的定义包括是让孩子主导玩什么游戏、能够随时随地提出想游戏的欲望而成人不会断然拒绝，以及有自由空间游玩等。

她指出，电子游戏是较单向式的活动，较少互动，未必能刺激儿童的感官，又说有不少家长以为替子女安排兴趣班、社交班等便等于给予子女游戏自由，但该类兴趣班需跟随导师的指令，儿童较少能自我探索。

UNICEF总干事刘玉燕建议家长应每天给予子女约1小时的自由游戏时间，让子女自由决定所玩的游戏，而非由家长刻意安排，藉此训练子女的脑部发展。

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