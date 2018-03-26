中国建成首台散裂中子源

中国散裂中子源于25日下午通过了工艺鉴定和验收，这是中国首台、世界第4台脉冲型散裂中子源。

据中通社报道，中国散裂中子源工艺鉴定和验收新闻发布会于25日下午召开，会上表示，中国首台散裂中子源的全部工程建设任务已按期、高质量完成，并于当日通过了中国科学院（中科院）组织的工艺鉴定和验收。

当天，工艺鉴定验收专家委员会评价称，靶站最高中子效率达到国际先进水平。

中科院院士、中国散裂中子源工程总指挥陈和生说，中国散裂中子源建在广东省东莞市，由中科院高能物理研究所承建，是中国国家重大科技基础设施。它的建成填补了中国脉冲中子应用领域的空白。

2017年8月，中国散裂中子源首次打靶成功并获得中子束流。首期三台中子谱仪，即通用粉末衍射仪、小角散射仪和多功能反射仪，都顺利完成样品实验。其中，通用粉末衍射仪已经完成了两个高水平的用户实验。

陈和生还指出，这台设备国产化率超过90%，是各种高、精、尖设备组成的整体，总工期6.5年，总投资约23亿元人民币（4.78亿新元）。它的建成显着提升了中国在磁铁、电源、探测器及电子学等领域相关产业技术水平和自主创新能力，使中国在强流质子加速器和中子散射领域实现了重大跨越，技术和综合性能进入国际同类装置先进行列。

此外，报道指，该装置将作为广东省正在建设的国家科技产业创新中心的核心单元，将为中国粤港澳大湾区科技发展和产业升级作出重要贡献。东莞市副市长张冠梓表示，该市将以建设广深科技创新走廊为主线，以散裂中子源等重大科技平台为支撑，规划建设53.3平方公里的中子科学城。

专家介绍称，中国散裂中子源就像一台“超级显微镜”，是研究物质微观结构的“国之重器”，在中国材料科学和技术、生命科学、物理学、化学化工、资源环境、新能源等诸多领域具有广泛应用前景，将为中国产生高水平的科研成果提供有力支撑，并为解决国家可持续发展和国家战略需求的许多瓶颈问题提供先进研究平台。

例如，利用散裂中子源的中子散射研究，可以找到金属疲劳的规律，制定保证车轮安全的技术措施，从根本上避免高铁列车因车轮老化和材料疲劳而发生重大意外事故。

据悉，中国散裂中子源建成后，将为用户提供国际先进的研究平台。同时，将尽快启动二期工程立项，开始后续谱仪建设，进一步提升束流功率。

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