中哈合作中心运营6年累计进出逾1700万人次

霍尔果斯海关26日统计称，中哈霍尔果斯国际边境合作中心2012年4月正式运营，至2018年2月，共监管进出该合作中心人员达1787.09万人次，贸易额212.53亿人民币（44.17亿新元），年均增长88.1%和225.6%。

据中新社报道，中哈霍尔果斯国际边境合作中心是中国、哈萨克斯坦共建的跨境自由贸易区，是“一带一路”建设示范项目，两国公民及第三国公民持护照或办理相关证件即可进入。目前，合作中心已成为中国西部最大免税购物区。

目前，合作中心内已有中方和哈方总投资超过200亿元的28个重点项目入驻，十多个投资过亿元的综合商城建成开业，吸引了中哈两国及周边国家的4000多家商户入驻经营。

河北保定客商刘贺在合作中心做生意已经有5年，其最早经营一家皮草店，现在发展到2家皮草店和2家免税店。他表示，今年计划再增开一家免税店，并建设跨境电商的平台。

哈萨克斯坦商人哈丽达·阿克木在合作中心淘金逐梦已4年，她把格鲁吉亚红酒从霍尔果斯卖到新疆各地，还远销北京、深圳、上海等城市，生意越来越好，“相信‘一带一路’会给霍尔果斯带来更好的未来。”

面对日益增长的旅客流量，为确保高效通关，霍尔果斯边检站创新勤务模式，2017年开通了旅客自助查验通道，海关还启用了购物联网监管平台，旅客进出、购物越来越便捷。

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