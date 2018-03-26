拉倒孙文铜像赔23万8千新台币　蔡丁贵：望独派一起分担

公投护台湾联盟总召集人蔡丁贵2014年2月22日下午涉纠众拉下汤德章纪念公园内的孙文铜像，导致铜像多处受损，2016年被依毁损等罪判处拘役40天定谳，已执行完毕。台南市政府另对他提起民事告诉求偿铜像毁损损失，台南高分院判蔡须赔偿23万8000元新台币（1万700新元，下同）。

据联合新闻网报道，蔡丁贵说：“对被判赔钱已有心理准备，转型正义需要付出代价，希望独派民众可以一起分担这笔赔偿，也希望政府清除校园与公共场域的威权图腾。”

蔡丁贵说，市府在刑事一审后提出民事求偿，台独支持者大表反弹，后来市府一度要撤告，他认为“赖清德不能说告就告，说撤就撤”，于是与其他8名被告讨论后，其他8人同意市府撤告，他则不同意。

台南市府新闻处长许淑芬表示，工务局还没收到判决确定书，收到赔偿款项后将入市库，编列预算作为公园管理维护使用。

许淑芬表示，会提民事告诉，是依照一般公物受到毁损的程序，提告求偿，不过台南市政府考虑蔡丁贵等9人拉下孙文铜像，是因为追求转型正义所为的举措，造成铜像受损，与一般毁损的意图不同，才研议对蔡丁贵等9人撤告。

台南市府指出，蔡丁贵主张汤德章纪念公园内的孙文铜像应移置他处，并将汤德章铜像放置在该公园中央，然因据媒体报导台南市政府的执行受到阻碍，遂于2014年2月22日动员数百位民众至汤德章公园，与多名参与者攀爬上铜像基座，蔡以绳索套住铜像颈部，在铜像上喷漆“ROC OUT”、“ KMT DOWN”等字，其余参与者手握绳索合力拉扯铜像，导致铜像右脚底部固定螺栓脱落，铜像右脚掌断裂摔落地面，本体多处裂痕及凹损。

市府因此向蔡求偿52万8000元修复铜像费用，二审合议庭根据修复铜像包商所提修复费用报价单，判定市府能求偿的修复款额度为23万8000元。

蔡丁贵表示，4月7日下午2点28分，将在汤德章纪念公园召开记者会说明募款支付赔偿金事宜。

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