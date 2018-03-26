大学生失踪十余天被发现遇难 警方：未见他人加害痕迹

西南科技大学大三学生任海飞，3月11日失踪后，父母从广东赶回绵阳寻找，印制上千份寻人启事。3月25日，任海飞在游仙区忠兴镇被发现，并确认遇难。26日凌晨零时许，绵阳警方通报，经勘查未见他人加害痕迹，死亡原因正在进一步调查中。

据成都商报报道，警方通报称：2018年3月13日下午，涪城区公安分局青义派出所接到西南科技大学保卫处报警，称该校土木工程与建筑学院大三学生任某某（男，21岁）3月11日离校后一直未归，因其手机关机，微信和QQ均不在线，学校和家人均与其联系不上。

接到报警后，青义派出所随即开展了走访摸排和调查工作。为尽快找到失联的任某某，市公安局有效整合涪城、游仙和相关警种警力，专门成立了联合指挥部。通过认真细致的工作，公安机关对掌握到的大量线索逐一进行核查后，将排查范围确定为游仙区新桥、忠兴、街子等镇乡方圆100余平方公里范围内，并出动数百名警力和辖区群众在重点区域全力开展拉网式排查工作。

3月25日10时40分许，民警在游仙区忠兴镇龙角村4组一处偏僻山坡的树林里发现一具高度腐败男尸，从死者的衣着、体貌特征和随身携带的物品辨认，与3月11日失联的任某某的特征基本吻合。经勘查，未见他人加害痕迹。

目前，死亡原因公安机关正在进一步调查鉴定中。后续情况公安机关将及时进行发布。



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