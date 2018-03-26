中国银保监主席郭树清出任央行党委书记、副行长

备受市场关注的中国人民银行党委书记的人选正式出炉：现年61岁的中国银行保险监督管理委员会党委书记、主席郭树清。

据澎湃新闻报道，3月26日下午，央行内部召开会议，正式宣布由易纲担任央行行长、党委副书记，郭树清担任央行党委书记、副行长。从内部分工看，易纲负责央行的全面工作，郭树清负责党委职责范围内的工作。根据《中华人民共和国中国人民银行法》，中国人民银行实行行长负责制。行长领导中国人民银行的工作，副行长协助行长工作。

这一人事安排并不寻常。过往，央行的党委书记与行长往往均由一人担任，刚刚退休的周小川就担任央行党委书记、行长超过15年。

分析指出，这一人事安排，是为配合正在进行的金融监管体制改革的需要。目前，中国金融监管格局已经从原来的“一行三会”（人民银行、银监会、证监会、保监会）升级为“一委一行两会”（国务院金融稳定发展委员会、人民银行、中国银行保险监督管理委员会、证监会）。

3月13日上午，国务院机构改革方案出炉，银监会和保监会合并，组建中国银行保险监督管理委员会，作为国务院直属事业单位，统一监管银行业和保险业。与此同时，此次改革方案还将银监会和保监会拟订银行业、保险业重要法律法规草案和审慎监管基本制度的职责划入中国人民银行。

3月21日下午，中国银行保险监督管理委员会召开干部大会。中组部有关负责人宣布了中央关于中国银行保险监督管理委员会党委班子成员任职的决定，党委书记郭树清，党委委员王兆星、陈文辉、黄洪、曹宇、周亮、梁涛、祝树民、李欣然出席会议。

同时，去年成立的、旨在加强金融监管协调的国务院金融稳定发展委员会，办公室设在央行，“这也意味着央行在新的金融监管框架中发挥更重要的作用”。

随着郭树清和易纲正式履新，央行的领导班子还包括：三位央行副行长为52岁的陈雨露、55岁的潘功胜和54岁的范一飞，中央纪委驻中国人民银行纪检组组长是51岁的徐加爱，行长助理为2016年12月履新的刘国强。

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