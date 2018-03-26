传金正恩今天抵达北京

（早报讯）有消息说，朝鲜最高领导人金正恩今天（3月26日）下午乘火车抵达北京。

不过，中国官方目前尚未予以证实。另有舆论质疑这可能是假消息。

中国网络今天下午开始流传有关金正恩访华的消息。据了解，北京火车站短时间封锁，“北京铁路”微博账号也发布消息说，今天下午5时起，来往东北和京津冀地区的火车均有晚点。

其中，从吉林开往北京火车站，以及从北京开往沈阳的列车晚点约半小时；从沈阳开往天津站的列车也晚点超过一小时。

此外，有北京市民拍摄的视频显示，数十辆武警摩托车护送一辆轿车离开北京站。外界猜测，当局护送的“神秘访客”就是金正恩。

总部设在韩国首尔的网络媒体Daily NK今天发表的日文报道也称，在中朝边界的中国丹东，一周前就发现中朝铁路被阻挡，外界看不见从朝鲜开往中国的列车。丹东警方昨天下午也在火车站设置蛇形路障，并开始封锁火车站和鸭绿江大桥。

报道说，朝鲜已故领导人金正日2011年访华时，就是通过丹东火车站入境的。

不过，朝鲜消息人士告诉《联合早报》，“不能证实”金正恩是否已抵达北京。

中国虽然在历史上是朝鲜最亲密的盟友，但自金正恩上台以来，中朝关系就一直处于冰冷状态，金正恩和中国国家主席习近平从未实现过领导人互访。如果金正恩此次访华的消息属实，这将是他担任最高领导人以来首次访华。

（联合早报记者林子恒北京报道）

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