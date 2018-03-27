美方指责中方禁止“洋垃圾”进口　中方：于情不合、于法无据

中国外交部发言人华春莹26日在北京举行的例行记者会上说，有关“洋垃圾”的问题，美方有关官员表达的所谓“关切”于情不合，于理不通，于法无据。

据中新社报道，有记者提问，美国官员23日在世贸组织货物贸易理事会对中国决定停止接收“洋垃圾”表示关切，并称中国限制进口可再利用商品严重干扰了全球废旧物资供应链。中国似乎正在违反WTO义务，区别对待国内和国外垃圾产业并采取过度贸易限制政策。美方要求中方立即停止实施有关措施。中方对此有何回应?

华春莹回应称，今年两会期间，环保部部长李干杰已经回答过有关“洋垃圾”的问题。“我只想说，你提到的美方有关官员表达的所谓‘关切’于情不合，于理不通，于法无据。”

她表示，禁止“洋垃圾”入境，推进固体废物进口管理制度改革，是中国政府贯彻落实新发展理念、着力改善生态环境质量、保障国家生态安全和人民群众健康的一个重大举措。这也是中国政府根据国际法享有的权利，得到了广大中国人民的坚决支持。

“你提到的美方官员将中方正当合法举动上纲上线，说什么‘中方似乎正在违反WTO义务’，非常虚伪。难道美方对华限制高技术、高附加值产品的出口就是正当的，而中国依法限制洋垃圾进口就是违法的吗？”华春莹反问。

她强调，事实上，上世纪80年代末《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》充分确认，各个国家有权禁止外国危险废物和其他废物进入本国领土。公约还规定，各国有义务就近减量和处理各自危险废物和其他废物。希望美方根据巴塞尔公约精神，立足于自己减量、处理和消化自己产生的危险废物和其他废物，为世界承担更多他们应尽的责任和义务。

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