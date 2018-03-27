李克强：贸易战没有赢家，对别人关上门也挡住了自己的路

中国国务院总理李克强26日在京会见出席中国发展高层论坛年会的外方代表，并同他们座谈。

据《人民日报》报道，李克强表示，对外开放是中国的基本国策。今年适逢中国改革开放40周年，在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国将进一步深化改革、扩大开放。这既符合中国自身发展利益，也有利于维护自由贸易，促进全球化健康发展。中国对外开放的大门将越开越大 ，我们愿意借鉴国外先进技术和管理经验，扩大产品、知识、技术、服务等领域合作。

李克强指出，中美经贸规模发展到今天的体量靠的是市场力量和商业规则，本质上是互利共赢的。打贸易战没有赢家，对别人关上门也挡住了自己的路。 对于存在的贸易不平衡问题，中美双方应本着务实理性的态度，通过做大增量促进贸易平衡，坚持谈判协商化解分歧摩擦，否则对两国、对世界都不利。国际社会应共同维护多边贸易体系，明确反对保护主义和单边主义做法。

李克强强调，中国制造2025是在开放的环境中推进的，对内外资企业一视同仁。我们不会强制要求外国企业转让技术，将进一步加大知识产权保护力度，严厉打击侵权行为。欢迎更多有竞争力的国际优秀企业来华合作，同中方共创共享发展机遇。

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