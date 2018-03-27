扑爆橱窗掠4000万港元钻饰 南美铁槌党劫港中环珠宝店 3人落网

3名以旅客身分来港的外籍匪徒昨晨劫掠香港中环一间珠宝店，分别用两柄大铁槌扑穿橱窗玻璃，伸手入内掠去总值约4000万港元（667万新元）钻饰逃走，整个过程仅数十秒。大批警员赶至搜查，在附近拘捕一名匪徒及起回大部分赃物；至傍晚再拘捕两名企图离境的同党。这是近一年内第六宗铁槌扑橱窗劫案。

区内截一人 起回赃物大多

据《明报》报道，被捕3名匪徒由38岁至44岁，均为哥伦比亚籍，涉嫌行劫。消息称，3名被捕疑犯同以旅客身分本月中持护照来港，不排除涉及跨国犯罪集团，案发前曾到目标店舖外“踩线”；案件交由港岛总区重案组跟进，正追查是否有在逃同党。

旅客身分来港 事前曾踩线

现场为威灵顿街16号地下“聚宝珠宝”，橱窗展示不同款式钻饰，橱窗装有落地防盗玻璃。消息称，珠宝店昨晨11时许开门营业期间，3名蒙面及戴帽外籍匪徒出现店外，两匪分持铁槌在橱窗玻璃两边狂扑数下，其中一边玻璃被击穿约半呎乘半呎的心形破口，匪徒随即伸手入内搜掠钻饰，57岁姓李男负责人立即报警。3名匪徒得手后迅即由威灵顿街往怀德里向兰桂坊逃走，整个过程数十秒内完成，珠宝首饰店初步损失总值约4000万元钻饰。

逃入店铺扮买相机 喘气惹疑

大批警员赶至调查及搜捕，因担心匪徒可能有枪械武器，一度穿上避弹衣及荷枪实弹，其间有警员在300多米外的嘉咸街发现一名匪徒，即展开追捕。匪徒由嘉咸街跑入租庇利街1至3号喜讯大厦一间相机店，企图假扮顾客选购相机逃避追捕，很快被赶至警员认出制服拘捕，在其身上起回大部分赃物。另一方面，警员在案发现场一带后巷及路边分别检到怀疑匪徒遗下的两柄铁槌、外套、鸭嘴帽和口罩等证物；其余两名匪徒则逃去无踪。

图坐直通巴北上 两人深圳湾被捕

消息称，香港警方初步调查，发现被捕哥伦比亚籍匪徒以旅客身分持护照来港，不排除涉及跨国犯罪集团，根据疑犯来港航班及居住地点等资料深入调查，再锁定两名怀疑涉案的哥伦比亚籍目标男子展开通缉。至傍晚，两名同党疑企图乘坐直通巴士离港潜逃内地，在深圳湾口岸出境时被发现拘捕，两人身上未有发现赃物，珠宝店初步损失仍有待确定。

事后喜讯大厦内相机店姓黄负责人向记者忆述，事发时见一名外籍男子进店，不断以英文说“camera”，初时以为有生意上门，但发现对方“气来气喘”，思疑之际，相隔约10秒即有军装及便装警员跑至，一眼认出匪徒上前将其制服，其间在匪徒裤袋搜出类似钻石链的赃物。

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