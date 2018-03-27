台旅法生效 蔡英文：和美联系促成更多交流

美国总统特朗普本月16日签署《台湾旅行法》，台湾总统蔡英文今天表示，台湾会和美国行政部门保持联系，促进更多互访和交流，稳健的台美关系会是印太区域和平、稳定跟繁荣的重要的基石。

据联合新闻网报道，蔡英文今天上午在台湾总统府接见美国联邦众议院外交事务委员会主席罗艾斯（Ed Royce）一行人。蔡英文说，去年九月罗艾斯访台时，她颁赠特种大绶景星勋章，表彰罗艾斯对台美关系的贡献，这种时候台美交流上又有新的发展，这都是罗艾斯努力的成果，她要代表台湾人民谢谢罗艾斯的帮助。

蔡英文感谢罗艾斯大力支持《台湾旅行法》，协助法案顺利在美国国会通过，并获得美国总统签署生效，接下来台湾会和美国行政部门保持联系，促进更多互访和交流，一起发展更坚实的合作伙伴关系。

蔡英文指出，从特朗普上任以来，台美关系在各面向持续深化，不仅双方高层有更多互动交流，对彼此关切议题有更密切讨论，共同推动的国际合作计画越来越多元，这段期间以来，美国对台湾的安全和国际参与上，提供强而有力协助。

蔡英文相信稳健的台美关系会是印太区域和平、稳定跟繁荣的重要的基石，台湾有能力也有意愿，跟美国在印太区域共同合作，做出更多的贡献。

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