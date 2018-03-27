中国驻联合国副代表呼吁：努力推进巴勒斯坦问题政治解决

安理会审议中东问题会议26日在纽约联合国总部举行，中国常驻联合国副代表吴海涛发言时呼吁安理会和国际社会保持团结，努力推进巴勒斯坦问题的政治解决。

据中新社报道，吴海涛说，巴勒斯坦问题是中东问题的核心和中东和平的根源性问题。只有巴勒斯坦问题得到全面解决，中东局势才能得到根本缓解。当前，巴以局势紧张，定居点建设持续推进，暴力活动有所上升，加沙地区人道形势严峻，中方对此感到担忧。我们呼吁安理会和国际社会保持团结，努力推进巴勒斯坦问题的政治解决。

吴海涛指出，“两国方案”是解决巴勒斯坦问题的正确出路。国际社会应坚持以联合国有关决议、“土地换和平”原则和“阿拉伯和平倡议”等为基础，加大推动恢复谈判努力，切实落实安理会第2334号决议，停止在被占领土上的一切定居点活动，采取措施防止针对平民的暴力行为。各方应当保持冷静克制、相向而行，这有助于为恢复对话营造必要气氛。对中东有重要影响的各方也应就此发挥建设性作用。

吴海涛强调，中方坚定支持和推动中东和平进程，支持巴勒斯坦人民建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权的、独立的巴勒斯坦国。中方将继续积极推动中国国家主席习近平提出的推动解决巴勒斯坦问题的“四点主张”，包括推进以“两国方案”为基础的政治解决进程；坚持共同、综合、合作、可持续的安全观；进一步协调国际社会的努力，壮大促和合力；综合施策，以发展促进和平。中方将继续为中东和平进程发挥建设性作用。我们对一切有利于巴勒斯坦问题的政治解决、有利于缓和巴以局势、有利于早日实现“两国方案”的倡议和努力持开放态度。

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