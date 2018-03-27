中朝领导人据传今天下午在北京会面

接近韩国青瓦台的消息说，昨天到访北京的朝鲜高层要员就是最高领导人金正恩本人，他可能在今天下午会见中共总书记、中国国家主席习近平。

有关朝鲜高层要员下午乘火车抵达北京的消息，昨天在中国社交媒体上热传。迹象显示，该要员入住了钓鱼台国宾馆。

中朝边境城市——丹东一周前就开始戒严，从东北开往北京的火车昨天纷纷晚点，在北京站内商店工作的店员表示，昨天下午站内来了大批警员和保安，也有网民在社交媒体上传阅警卫车队经过长安街的视频。

此外，昨天参加中国发展高层论坛的企业届和学界领袖在论坛结束后被迅速请出钓鱼台，估计是为了保障下午入住的贵客的安全和隐私。朝鲜大使馆昨天也闭馆，馆外增加了警卫，馆内入夜后灯火通明，说明许多人在加班。

观察人士判断，从中方的接待规格和重视程度看，访客是国家领导人级别。

目前，中朝官方还没有证实是否有朝鲜要员到访的消息。

辽宁社会科学院朝鲜—韩国研究中心主任吕超接受《联合早报》访问时说：“即使是朝鲜最高领导人来访也不足为奇。朝韩最高领导人会议和美朝峰会不久后将先后举行，在这种背景下，朝鲜作为中国的近邻，领导人与中国领导人进行相关问题的协商，很正常。”

他表示，朝鲜与中国有着传统友谊，尽管目前中朝就朝鲜发展核武器问题有大分歧，但两国作为友好国家的情况不改变。

“朝鲜一直把中国视为最重要的邻国，中国也重视朝鲜在地区所发挥的作用。”

（联合早报北京特派员游润恬报道）

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