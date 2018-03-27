萨德系统无法正常运用 后期工程已中断半年

（早报讯）萨德反导系统虽然已经在韩国庆尚北道星州完成临时部署，但还需经过后期工程才能投入正常运用。韩国亚洲经济中文网报道，由于反对部署萨德的团体和部分当地居民一直挡住入口，工程所需的建筑材料和设备无法进入基地，后期工程从去年9月起，实际上已经处于中断的状态。

韩美军方2016年9月商定在庆尚北道星州高尔夫球场部署萨德系统，去年9月，萨德发射架全数进入基地，但那之后，就再也没能进行后续施工。驻韩美军相关人士称，韩国政府似乎搁置了萨德部署问题。

对于当地居民的阻拦，警方基本处于放任状态，相关人士称，虽然要应对示威行为，但尽量不刺激到居民是原则。萨德基地附近部署的警力规模也大幅缩小。去年9月时，基地前有4个中队300多名警察维持秩序，但现在只剩下1个中队80多人，在距离基地4公里的地方待命。

驻韩美军现在正使用“野战”的方式在运用萨德装备。基地还没有安装电力设施，驻韩美军只能依靠直升机空投的燃料临时启动发电机，生产萨德运用所需的电力。由于入口被堵，连美军士兵也只能乘坐直升机出入基地。放置弹道弹阻击导弹发射架等装备的金属垫板还未加固，基地的道路也还没能铺设，而这些都是萨德系统正常运用所必需的工程。

此前，韩国政府表示要对基地进行的一般环评工作也从去年10月起就基本处于中断状态。

有专家称，韩国政府是因为顾及到中国和朝鲜才在萨德部署问题上表现消极。

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