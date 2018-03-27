意媒：中国游客在威尼斯用泉水洗碗引热议

意大利当地时间3月24日，由中国游客组成的旅行团前往威尼斯观光旅游。午餐时有游客自备碗筷、热水瓶，围坐在威尼斯里阿尔托桥附近沿街就餐，餐后，中国游客们集体到供游客饮用的泉水口洗碗。其不雅行为引起了当地民众的议论。媒体更是直呼，加强景区管理，严禁景区野餐和使用泉水洗刷物品。

中新网引述意大利欧联通讯社报道，中国游客在威尼斯圣巴托洛梅奥广场的卡罗·哥尔多尼雕像前用泉水洗刷碗筷。

据报道，午间的威尼斯圣巴托洛梅奥广场，挤满了熙熙攘攘来自世界各地的游客，人们争相在卡罗·哥尔多尼雕像前留影纪念。这时，中国游客来到广场，在雕像街旁找了石阶开始午餐。

他们沿石阶席地而坐，分别从旅行袋中拿出早已准备的旅行碗筷、热水瓶，在地上铺好纸质的餐桌布，摆上中式咸菜、香肠、果品、泡好方便面。就餐后开始收拾行囊，然后走到泉水池边，用流出的泉水洗涮碗筷。

好奇的游客和当地民众看到眼前的一幕，用手机记录了中国游客在景区就餐和洗碗的过程，随后发到了社交网，引发了民众和媒体的广泛议论。

有当地华人网友说，也许年长的中国游客无法适应欧洲的奶酪、咖啡和牛排，人们应该对这些中国游客的行为多一些理解。但是，中国游客走出国门，毕竟代表的是国人形象，新时代的中国人，有些不雅的行为还是应该避免。

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