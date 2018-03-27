中国大熊猫国家公园将于2020年设立

3月26日，甘肃生态建设和环境保护协调推进领导小组召开会议，审议了《大熊猫国家公园白水江片区范围和功能区总体勘界方案》。

据澎湃新闻报道，这意味着横跨四川、陕西、甘肃三省的“大熊猫国家公园”建设又走出了一大步。

“虽然大熊猫的野外数量在逐年上升，但各种人为因素影响，大熊猫的生存环境还是在不断恶化。另外还有竹子开花等自然因素影响，使得保护大熊猫的生存环境还是非常迫切的。”阿拉善SEE西北项目中心“熊猫食堂”项目负责人曹普向上游新闻记者分析称，“大熊猫国家公园的建设，统一规划，整合各方资源，使得保护力度不断加强，有利于大熊猫生存生态环境的整体保护和修复。”

公园横跨三省 2.7万平方公里

“在总体勘界方案通过后，甘肃省将继续积极推进大熊猫国家公园甘肃片区的相关工作。”3月27日，甘肃省林业厅公园处的工作人员告诉上游新闻记者，今年1月5日，《大熊猫国家公园白水江片区范围和功能区总体勘界方案》通过了专家评审。

据介绍，甘肃省已经讨论制定了《大熊猫国家公园白水江片区勘界及界碑界桩设置工作方案》，并按照《大熊猫国家公园体制试点方案》确定的大熊猫国家公园白水江片区范围面积，在前期工作基础上确定了勘界方案，合理优化勘定了大熊猫国家公园白水江片区边界和功能区界，保持了大熊猫国家公园白水江片区总面积和涉及保护单位不减少、各功能区面积比例基本不变。

2017年8月，国家正式批复《大熊猫国家公园体制试点方案》。按照《方案》，四川、陕西、甘肃三省的野生大熊猫种群高密度区、大熊猫主要栖息地、大熊猫局域种群遗传交流廊道合计80多个保护地，将被有机整合划入国家公园，总面积达27134平方公里。而按照大熊猫地理分布等情况，该国家公园又分为岷山片区、邛崃山-大相岭片区、秦岭片区和白水江片区。

其中，白水江片区位于甘肃陇南市，面积2571平方公里，野生大熊猫111只。

目前《大熊猫国家公园白水江片区总体规划》也已经通过评审，正按有关单位和专家意见修改完善后上报审批。

“在这方面甘肃现在比陕西走的快。”曹普告诉记者，虽然陕西大熊猫的野外生存密度高，但目前在大熊猫国家公园建设方面还需要进一步加强。

2020年设立大熊猫国家公园

除了甘肃白水江片区，大熊猫国家公园中的岷山片区、邛崃山-大相岭片区两个片区均位于四川，面积总和达到20177平方公里，占大熊猫国家公园试点面积的74.4%，涉及7个市州、19个县，野生大熊猫数量549只。

此前的3月6日，四川省正式启动“大熊猫国家公园建设战略合作项目”，未来五年内，中国银行股份拟为大熊猫国家公园建设合作项目提供不低于100亿元意向性融资安排，用于最基础的支持。同时，还将从生态保护、扶贫搬迁、精准扶贫工作等方面给予支持。

“我们现在把陕西的大熊猫都称之为陕西秦岭大熊猫，因为它与四川大熊猫不太一样，是大熊猫的一个亚种。”曹普介绍说，大熊猫国家公园秦岭片区是大熊猫分布纬度最高、密度最大的地区，位于陕西省西安、宝鸡、汉中、安康4市，面积4386平方公里，野生大熊猫数量298只，“陕西林业部门也在积极推进秦岭片区的工作”。

“尽管灭绝风险从‘濒危’下调为‘易危’，大熊猫栖息地碎片化问题严重，建立大熊猫国家公园意在加强大熊猫栖息地廊道建设，连通相互隔离的栖息地，实现隔离种群之间的基因交流。”曹普最后表示。

根据《建立国家公园体制总体方案》，到2020年，中国建立国家公园体制试点基本完成，整合设立一批国家公园，分级统一的管理体制基本建立，国家公园总体布局初步形成。到目前，我国已设立10个国家公园体制试点，包括三江源、大熊猫等。

“大熊猫国家公园”试点方案提出，2020年前根据建立国家公园体制总体方案，结合试点进展情况，正式设立大熊猫国家公园。

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