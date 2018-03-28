台媒爆总统官邸传枪响 距蔡英文仅50公尺

台湾媒体爆出，台湾总统蔡英文的永和官邸去年12月初竟传枪响，一名警卫官清枪时竟不慎击发实弹，而台总统蔡英文当时就在50公尺外，维安拉警报。

台湾《镜周刋》报道，蔡英文居住的永和官邸去年12月初爆发枪击案，一位负责官邸维安的王姓上尉警卫官，因熬夜打电动精神不济，在例行勤教后，在清枪时竟然实弹击发，虽未造成人员伤亡，但当时蔡英文正在寓所2楼处理公务，距离枪击地点不到50公尺。警卫官当天立即被调回国安局特勤中心，原本是中心副指挥官热门人选的总统府前副侍卫长林文豪少将，也因督导不周扛责，在今年初申请提前退伍。

周刊指出，国民党立委江启臣接获爆料，指一位负责总统官邸维安的警卫官清晨例行训练后，清枪时竟未依程序将配戴的克拉克手枪卸除弹匣，导致意外击发子弹，在场警卫官都被枪声吓了一大跳，闯祸的警卫官也当场吓呆，所幸这起意外并未造成任何伤亡。

由于特勤随扈业务由特勤中心与总统府侍卫长总其成，据周刋报道，台总统府发言人黄重谚已回应，指相关情况由国安局依规定妥为处理，府方对特勤团队专案与服务热诚有高度信心。而“背黑锅”的国安局上午正协调查证特勤中心希望进一步说明。

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