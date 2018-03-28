台媒：吴敦义、郝龙斌内耗 两岸论坛宁喊卡也不派副手？

研商多时的两岸论坛预定4月下旬举办，不过考量国民党党主席吴敦义的卸任副总统身份，申请赴大陆可能性几乎为零。据知情人士透露，两岸论坛濒临破局与吴敦义、郝龙斌关系紧张难脱关系，而大陆对郝朱频送秋波，更扩大两人与吴敦义心结。

台湾中时电子报报道，国民党目前正密集和中国大陆磋商，要在4月底举办两岸论坛，吴敦义碍于卸任副总统身份，还需获总统府同意才能成行，若府方不同意，可能造成两岸论坛不办，吴敦义只回应表示“不会在没确定以前就先讲哪一天，双方都在积极联系安排中”。

据《壹周刊》报道，有蓝营知情人士坦言，两岸论坛濒临破局，与吴郝关系紧张难脱关系。而大陆对郝朱频送秋波，扩大两人与吴敦义心结。该人士指出，即便两会破局，吴也不愿派出北京较能接受的代表郝龙斌副主席出席。

由于党主席吴敦义的卸任副总统身份，申请赴陆可能性几乎为零，据知情人士指出，时任总统府秘书长吴钊燮曾表明“就算吴不能去，你们还有其他没有管制的人可以申请”。言下之意则已经暗示蓝营高层，可由郝龙斌以副主席身份代理出席，但该人士直言“但以吴郝的关系，怎么可能让给郝去代表”。

该报道指出，目前正处在国共论坛卡关的敏感时刻，郝龙斌已决定在4月底之前都暂时不考虑登陆。虽在两岸议题上尽量保持低调，但吴郝扩大心结已逐渐台面化，且在台北市选战上，郝又与吴敦义私下角力，对于如何布局不同调，蓝营人士则担忧，吴郝心结长此下去，势必影响国民党选情。

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