漂流三年 台湾师生海滩捡日本相机 网上寻失主

一份回忆浮沉在海洋将近3年，随海浪由日本石垣岛漂流到台湾。台湾宜兰县的小学生昨天由老师带领到海滩清洁垃圾的时候，发现一部布满藤壶、青苔的密封胶盒，打开后原来是一部Canon G12相机，神奇的不单是相机还有电力，而且记忆卡也未损坏。师生读取照片后，推断机主应是日本人，他们通过网络发布照片，希望能为相机找回主人。

综合台湾自由时报、东森新闻等报道，宜兰县岳明国小忠班教师李公元（Park Lee）昨日在Facebook发文，称当日全校总动员到海滩捡拾垃圾，其间男生何兆恩找到“一台已经长满贝壳(藤壶)青苔的防水相机”，师生将相机带回学校研究，发现里面的记忆卡仍有逾百张照片。李公元说：“偷看别人相机照片，似乎有点不太道德。不过我们讨论的结果，如果可以看看照片，会不会有什么线索可以让我们找到相机的主人还他呢？”

师生经讨论后决定查看照片找寻线索。他们推断相机主人很有可能是日本人，因为多张照片都是日本石垣岛上拍摄。何兆恩也曾到石垣岛交流，因此认出照片上的街景，而且“由人的脸形来看，也很像日本人”。

李公元说，照片拍摄时间是由2015年5月至2015年9月间，最后一张是2015年9月7日潜水时拍摄。他指相机除了多张海边玩乐潜水的照片外，也有在东京的照片，故此推断失主应该是日本年轻人，有可能是学生。

李公元说：“我们决定公开照片，最主要是希望可以找到相机主人，最好有日本媒体朋友可以帮忙报道，让主人看到新闻找到我们，或许我们就可以归还相机给他们了。”

有网民表示：“好厉害的防水壳，好厉害的电池续航力。”也有眼尖的网民发现，李公元发布的照片中有潜水店的商标，表示会透过石垣岛潜水店的朋友尝试联络失主。

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